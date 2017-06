Club geeft onderhandelingen over Traoré toe

Aanvaller Bertrand Traoré heeft een opvallend seizoen achter de rug bij Ajax. Soms speelde hij erg goed, maar vaker nog toonde hij zich opvallend flegmatiek, waardoor hij werd uitgefloten in de Johan Cruijff ArenA. Nu is Olympique Lyon in onderhandeling met Chelsea om de spits uit Burkina Faso definitief over te nemen.



Voorzitter Jean-Michel Aulas van de werkgever van Memphis Depay was al in Groot-Brittannië voor de Champions League-finale van de vrouwen L'OL in Cardiff. Vanuit de plaats in Wales is hij naar Londen gereisd om te onderhandelen met Chelsea over Traoré. In gesprek met L'Équipe vertelt hij: "Wij hebben interesse in spelers van Chelsea, maar omgekeerd ook. Hoe de meeting met Chelsea verliep? Het ging goed. We werden zeer hartelijk ontvangen. Het zijn vriendelijke mensen. Echte kampioenen, die alleen zaken doen met echte kampioenen."



Chelsea vraagt naar verluidt wel een heel erg pittige transfersom voor Traoré. De aanvaller moet namelijk ongeveer twintig miljoen euro kosten. Ook ploegen als RB Leipzig en 1899 Hoffenheim zijn in de markt voor de centrumspits.