'Mbappé staat open voor transfer naar één club'

De jonge Franse spits Kylian Mbappé is op dit moment misschien wel de meest populaire speler ter wereld op de transfermarkt. Er zijn twee clubs concreet voor de voetballer van AS Monaco, maar de Spaanse krant AS weet dat het supertalent zelf zijn voorkeur nu heeft uitgesproken.



Manchester City meldde zich onlangs in Frankrijk met een bod van maar liefst 130 miljoen euro op Mbappé. Naar verluidt heeft de aanvaller deze aanbieding hoogstpersoonlijk naar de prullenbak verwezen, omdat hij zijn carrière wil vervolgen bij één specifieke club. Hij zou namelijk altijd gedroomd hebben van een dienstverband bij de Primera División-grootmacht Real Madrid.



Ook De Koninklijke is concreet geïnteresseerd in de diensten van Mbappé en naar verluidt willen de Madrilenen eveneens 130 miljoen euro overmaken op de rekening van Monaco. Het is onbekend of de Monegasken akkoord gaan met de transfervoorwaarden die voorzitter Florentino Pérez van Real schetst. Oefenmeester Zinedine Zidane zou in ieder geval al staan te popelen om aan de slag te mogen gaan met zijn jonge landgenoot.