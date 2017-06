'Lens kiest nieuwe club: transfer héél dichtbij'

De naam van Jeremain Lens komt al een aantal weken veelvuldig langs in de diverse transferbulletins. Daar lijkt binnenkort echter een einde aan te komen, want naar verluidt is de Oranje-international dicht bij een transfer. Volgens de Turkse media heeft hij definitief voor Besiktas gekozen.



Het medium AMK schrijft op zijn website dat Lens er zelf wel uit is met de kersverse landskampioen van de Turkse competitie. Tekent de Nederlander in Istanbul, dan gaat hij 2,5 miljoen euro op jaarbasis verdienen. Besiktas is nog in onderhandeling met Sunderland, de broodheer van de vleugelspits, maar hoogstwaarschijnlijk kunnen we wat dit betreft binnenkort al witte rook verwachten. De Turken willen drie miljoen euro te betalen voor Lens en de Black Cats zijn hier wel voor te porren.



Lens is spelers als Ryan Babel en Atiba Hutchinson, die onder contract staan bij Besiktas, al gaan volgen en volgens het bovenstaande medium heeft oud-Ajacied Babel zijn 'maatje' al een bericht gestuurd. "Je moet hier komen spelen, laten we elkaar weer ontmoeten!" Het lijkt er dus sterk op dat de Eredivisie-club Feyenoord achter het net vist.