'Memphis denkt dat hij op een Cruijff Court staat'

Het Nederlands elftal won op woensdagavond van het nationale elftal van Marokko met 1-2, maar analist Ronald de Boer vindt het de hoogste tijd om eens flink uit te halen naar vleugelspits Memphis Depay van Oranje. De oud-voetballer is van mening dat de speler van Olympique Lyon veel te veel loopt te dribbelen.



Bij FOX Sports zegt De Boer: "Ik heb me vreselijk geërgerd aan Memphis, maar echt vreselijk. Die denkt dat hij op een Johan Cruijff Court staat te pielen met z'n vriendjes. Van die gekke dingen doen die Cristiano Ronaldo in z'n tijd bij Manchester United deed. Het was ook zo onfunctioneel, alleen maar gek doen. Doe gewoon normaal, zoals je het laatste jaar bij PSV deed. Hij wil nu weer laten zien dat-ie sterk is."



De voetballers van Marokko krijgen ervan langs van Kenneth Pérez. "Je hebt gewoon een paar gekken rondlopen daar. Spelers die alleen maar rondlopen om te irriteren en dingen te doen die nergens op slaan. Dit slaat helemaal nergens op. Je kunt gewoon twee spelers voor een half jaar blesseren." Younes Belhanda maakte het wel heel erg bont met een overtreding op Matthijs de Ligt. De Boer: "Gewoon even inhouden en dan je been strekken, echt schandalig. De Ligt heeft gewoon echt mazzel. Voor het hetzelfde geld ga je na een oefenwedstrijdje met een gebroken kuitbeen naar huis."