De Ligt: meneer Cruijff uit de recordboeken geduwd

Waar de eerste wedstrijd van Matthijs de Ligt in de basis bij het Nederlands elftal, tegen Bulgarije, uitdraaide op een deceptie, verliep het tweede duel van de Ajacied ook niet vlekkeloos. De centrumverdediger kreeg een rode kaart tegen Marokko na het onderuithalen van een doorgebroken speler en heeft nu een bedenkelijk record achter zijn naam staan.



Hij is namelijk de jongste speler aller tijden die bij Oranje een rode prent scoorde. In gesprek met De Telegraaf reageert De Ligt. "Natuurlijk pak je liever geen rode kaart, maar het is wel grappig dat ik meneer Cruijff, de grootste voetballer aller tijden, de boeken uit heb geschoten, of eigenlijk heb geduwd."



Het talent gaat verder: "Ik gaf hem (Oualid Azarou, red.) een duw. Het mag natuurlijk geen excuus zijn, maar als je zag welke overtredingen er wel werden toegelaten, durfde ik het risico wel te nemen. Natuurlijk was het een rode kaart. Maar in een vriendschappelijk duel had hij volgens mij ook zo maar geel kunnen geven. Laat ik hem gaan, dan zegt iedereen: wat doet hij nou?"