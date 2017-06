El Ahmadi: dat is nou eenmaal wat harder

Marokko speelde op woensdag met het mes tussen de tanden tegen het Nederlands elftal. De voetballers van het Afrikaanse land gingen soms wel iets te ver, hoewel de scheidsrechter daar niet tegen optrad. Middenvelder Karim El Ahmadi legt uit dat het voetbal in Afrika nou eenmaal wat harder is.



In gesprek met het Algemeen Dagblad zegt hij: "We zijn gewend om Afrikaans voetbal te spelen, dat is nu eenmaal wat harder. In de eerste helft liepen wij te veel achteruit, in de tweede helft zetten we wat meer druk." Vanwege de ramadan konden de spelers van Marokko pas na de wedstrijd eten en drinken. "Ik vind het jammer dat we niet rond 21.00 uur (23.00 uur Nederlandse tijd, red.) hadden kunnen spelen vanwege de ramadan. Nu zijn er elf jongens van ons die niet hebben gegeten."



In het stadion waren er supporters die om Hakim Ziyech riepen. Mbark Boussoufa begrijpt daar helemaal niks van. Hij zei eerder: "De supporters begonnen heel enthousiast aan het duel. Zodra er een doelpunt viel (Oranje kwam op 0-1, red.) gingen ze de naam van iemand anders roepen. Dan heb je geen respect tegenover je eigen spelers. Maar goed, het is een hele soap."