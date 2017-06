'City biedt 57 miljoen euro voor Nederlander'

Er zijn een aantal Nederlanders die de diverse transferbulletins flink bezighouden. Stefan de Vrij bijvoorbeeld en Robin van Persie. Het begint er echter meer en meer op te lijken dat verdediger Virgil van Dijk zal zorgen voor een heus record. Manchester City heeft volgens The Times de beschietingen op de Oranje-international geopend.



De ploeg van coach Josep Guardiola heeft volgens de laatste berichten ruim 57 miljoen euro over voor de diensten van de contractspeler van het Engelse Southampton. Vindt de transfer doorgang in deze vorm, dan wordt Van Dijk de duurste Nederlander aller tijden: op dit moment staat Marc Overmars nog op één, die omgerekend voor veertig miljoen euro van Arsenal naar FC Barcelona ging.



Het lijkt wel zeker te zijn dat Van Dijk in de aankomende transferperiode gaat verhuizen van club. Southampton wil hem best behouden, maar de Oranje-speler wordt begeerd door vrijwel alle Premier League-topclubs. Chelsea wil hem hebben, Liverpool heeft een oogje op hem, maar Manchester City is dus vermoedelijk het meest concreet. Eerder haalden de Citizens Bernardo Silva al op voor veel geld bij het Franse AS Monaco.