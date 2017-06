Ajax en PSV doen het financieel gezien geweldig

Waar Ajax een mooi Europa League-avontuur achter de rug heeft, presteerde PSV in het afgelopen seizoen toch niet noemenswaardig over de landsgrenzen. Toch doen beide ploegen het financieel gezien geweldig, zo meldt het medium De Telegraaf. Ajax hoort bij de dertig rijkste ploegen ter wereld en PSV staat daar vlak achter.



De krant schrijft: "Ajax is kerngezond en hoort bij de 26 financieel sterkste voetbalclubs van Europa. Dat is exact een week na de verloren Europa League-finale tegen Manchester United de uitkomst van een groot onderzoeksrapport, dat KPMG onder de Europese voetbalelite heeft gehouden. Financieel staat de Amsterdamse club er internationaal geweldig voor en dat biedt hoop op een herhaling van Europees succes, zoals de club dat onder leiding van Edwin van der Sar, Marc Overmars en financieel directeur Jeroen Slop dit seizoen heeft geboekt. Een 26e plek lijkt op het eerste gezicht geen toppositie te zijn, maar tegen de achtergrond van de krankzinnige tv-gelden in de complete Engelse Premier League, de rijkdom van de topvier in Spanje en de miljoenen van Italiaanse en Duitse topclubs, is de positie van de Amsterdammers opvallend."



Volgens het onderzoek is Ajax 276 miljoen euro waard. PSV staat daar dus vlak achter met een waarde van 210 miljoen euro. Manchester United is de allerrijkste club met 3,1 miljard euro, daarachter staat Real Madrid (2,98 miljard euro).