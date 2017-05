Aké na 'jongensdroom': "Het was geen mooie wedstrijd"

Het Nederlands elftal was woensdagavond in een oefenduel met 1-2 te sterk voor Marokko. Bij Oranje maakte Nathan Aké zijn debuut. De verdediger was na afloop logischerwijs dolgelukkig met zijn eerste optreden.



"Het was geen mooie wedstrijd, niet de beste wedstrijd van Oranje, maar we hebben wel gewonnen. De eerste helft was nog oké, toen was er druk op de bal. De tweede helft begonnen we slap, na de rode kaart van Matthijs liepen we achter de feiten aan. We kregen het lastig en stonden onder druk. Maar we zijn blijven vechten", vertelt de voetballer van Chelsea aan het Algemeen Dagblad.



De jonge voetballer hoorde pas gisteren dat hij een basisplek had. "Ik hoopte op minuten, maar het was mooi dat het meteen vanaf de start was. Ja, dat is een jongensdroom. In de slotfase was ik vermoeid, ik heb al een tijd geen linksback gespeeld. De positie maakt echter niet uit, als ik speel ben ik blij", aldus Aké.