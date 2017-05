Sneijder: "Daarom wil ik nu graag weer terug naar Galatasaray"

Wesley Sneijder deed woensdagavond in Agadir mee in het oefenduel van Oranje tegen Marokko, maar morgen zal hij alweer naar Galatasaray vertrekken. De Turkse topclub speelt aankomend weekend nog een belangrijk duel.



"Morgen vertrek ik weer", vertelde de middenvelder na afloop van het duel aan SBS6. "Zaterdag staat er nog een belangrijke wedstrijd met Galatasaray voor de deur, en daar wil ik bij zijn."



"De club heeft me nu naar het Nederlands elftal laten gaan, en dat vind ik geweldig", aldus Sneijder. "En daarom wil ik nu ook graag weer terug. Zaterdagavond zal ik me dan weer bij Oranje melden."



De routinier kan volgende week vrijdag recordinternational worden. "Dat record is natuurlijk fantastisch", lacht Sneijder. "Maar als ik de kans krijg om bij Oranje te spelen, wil ik die altijd grijpen. Dat we vandaag winnen, is dan ook een prima opsteker. Winnen voelt altijd lekker en is goed voor het vertrouwen. Zij hadden een paar rappe gasten voorin staan, en dan moet je compact spelen. Zeker toen we de laatste twintig minuten met een man minder kwamen te staan."