Mogelijke tegenstanders van Ajax in de CL-voorronde definitief bekend

Ajax verloor vorige week de finale om de Europa League van Manchester United en is nu veroordeeld tot het spelen van voorrondes in de Champions League. Daarbij zijn de Amsterdammers wel geplaatst, ze genieten een zogenaamde 'beschermde status'. En nu weten we definitief welke teams Ajax precies kan loten.



Het team van coach Peter Bosz ontloopt de volgende tegenstanders in ieder geval: Dinamo Kiev, Viktoria Plzen, CSKA Moskou en Club Brugge. Eerder werd al bekend dat Istanbul Basaksehir, Young Boys, OGC Nice, Steaua Boekarest de mogelijke tegenstanders zouden zijn in de voorronde en nu is ook de vijfde en laatste mogelijke opponent bekend.



AEK Athene heeft in Griekenland namelijk de play-offs gewonnen en dus is het vijftal compleet. Op 14 juli zal de loting plaatsvinden.