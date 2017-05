OFFICIEEL: Villarreal rondt miljoenentransfer Ünal af

Enes Ünal maakt de overstap van Manchester City naar Villarreal. De aanvaller tekent voor vijf seizoenen. Dat meldt de Spaanse club woensdagavond via de officiële kanalen. De Turkse spits speelde in het afgelopen seizoen nog op huurbasis bij FC Twente.



Er zou naar verluidt zo'n vijftien miljoen euro gemoeid zijn met de transfer van de aanvaller. Volgens verschillende Engelse en Spaanse media zouden the Citizens wel een terugkoopclausule van twintig miljoen euro hebben bedwongen.



De Turk was in het afgelopen seizoen van grote waarde voor FC Twente. De vijfvoudig international was in 33 wedstrijden voor de Tukkers maar liefst negentien keer trefzeker. Eerder kwam Ünal uit voor Bursaspor, KRC Genk en NAC Breda.