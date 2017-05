'Valverde moet meteen schoon schip maken bij Barça'

Ernesto Valverdo werd deze week aangesteld als de opvolger van Luis Enrique bij Barça. De Spaanse ex-trainer van Athletic Bilbao komt zo terecht bij de club waar hij ook als speler actief was. Hij zal er alvast zijn handen vol hebben. Er worden namelijk enkele belangrijke zaken van hem verwacht.



Volgens SkySports zijn er vier zaken waar Valverde meteen werk van moet maken. Om te beginnen is dat Messi overtuigen om bij Barça te blijven. Het contract van de Argentijn loopt volgend seizoen ten einde en hij heeft nog steeds geen nieuwe verbintenis ondertekend. Ook in de speelstijl moet er een aanpassing komen. Zo werd Sergio Busquets afgelopen seizoen veel aan zijn lot overgelaten. Een gevolg van een gebrek aan een type-Xavi volgens het Britse medium. Een waardige opvolger moet dan ook prioriteit zijn.



Wat zowat voor iedereen duidelijk was, is dat ook de verdediging moet worden aangepakt. Een nieuwe centrale verdediger lijkt nodig, maar vooral een rechtsback en opvolger van Dani Alves is noodzakelijk. Zowel Vidal als Roberto konden niet overtuigen. Ten slotte moet ook de jeugdopleiding van La Masia weer meer gebruikt worden. Jonge spelers die klaar zijn, moeten hun kans krijgen in het A-elftal. Sinds Guardiola de club verliet, brak enkel Sergi Roberto door uit de jeugdreeksen.