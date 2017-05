"De huidige Ajax-talenten hebben net iets extra's"

Met onder meer Donny van de Beek, Frenkie de Jong en Abdelhak Nouri breken er bij Ajax gigantische talenten aan. Dat weet ook Ruben Jongkind, jarenlang werkzaam op De Toekomst in Amsterdam.



"De generatie die zich laat zien, is ontzettend talentvol. Daarbij heeft de begeleiding van de afgelopen jaren voor een extra impuls gezorgd. Tussen de leeftijden van elf en zeventien zorgt het systeem voor het verschil, elke schakel", vertelt Jongkind in de Voetbal International.



"Voor de huidige generatie braken er ook genoeg talenten door, maar de spelers die nu doorbreken hebben net wat extra’s. Ze zijn van een andere categorie. Het opleidingssysteem waarin we op alle facetten de nadruk legden met een individuele aanpak, heeft daar de basis voor gelegd", besluit de jeugdopleider.