Overmars onthult: "Ajax ving bot bij huidige Barça-basisspeler"

Technisch directeur Marc Overmars kreeg de laatste jaren erg veel kritiek te verwerken bij Ajax, maar hij is ook verantwoordelijk voor enkele toptransfers van de Amsterdammers.



Hij teert hierbij natuurlijk grotendeels op de scouting van Ajax. "Met Henk Veldmate hebben we een top-expert en een fantastisch mens binnengehaald. Toch is onze scouting voor de selectie – zeg maar de categorie achttien jaar en ouder – nog altijd onderbezet. Een club als Manchester United heeft alleen al in Nederland vier fulltime scouts rondlopen. Wij proberen met vijf scouts de hele wereld in kaart te brengen. Uitbreiding is dus zeker wenselijk, want spelers als Davinson Sánchez en André Onana hebben bewezen dat een goede scouting veel kan opleveren", vertelt Overmars in de Voetbal International.



Uitbreiding gaat dus komen, maar tot die tijd kan Ajax bouwen op een huidig en sterk staand netwerk. "We werken veel met tips. En door de jaren heen komt daar een goed en betrouwbaar netwerk uitrollen. Tips van een agent, daar geloof ik niet in. Die komen elke dag binnen, dat is het bekende verhaal: dan is elke speler goed. Het gaat vooral om de groep kenners, die geen belangen hebben. Die mensen zijn onderdeel van ons eigen netwerk en dan neem je hun tips ook direct serieus."



Vaak ving Overmars al bot bij bepaalde targets. "Dat was lastig, en vond in de eerste seizoenshelft plaats. Alle jeugdige talenten willen spelen. Ze hebben het gevoel van: Ik ben er klaar voor, ik moet minuten maken. Terwijl je juist geduld moet kunnen opbrengen. Die spagaat is ook echt iets van Ajax en Nederland. Hier is het: Hij is al negentien jaar, hij moet spelen. In het buitenland is dat totaal niet aan de orde. Een paar jaar terug informeerden we bij Barcelona naar Sergi Roberto. Hij was al 23, maar ze wilden hem niet laten gaan, want hij was een groot talent dat eraan zat te komen. Bij ons moet een voetballer van 23 al veertig interlands hebben gespeeld. Dat is een groot verschil, en daar hebben we vooral in de eerste seizoenshelft veel energie in moeten steken."





Ajax heeft twee jaar geleden bij FC Barcelona geïnformeerd naar Sergi Roberto. Marc Overmars kreeg echter nul op het rekest. #AJAX #Roberto — ajaxmuseum.NL (@ajaxmuseumNL) 31 mei 2017