Blijft Oulare in de Eredivisie na de zomer?

Obbi Oulare kende een zwakke periode bij Zulte Waregem en een degelijke bij Willem II. De voormalige aanvaller van Club Brugge hoopt dat hij volgend seizoen helemaal kan doorbreken.



"Watford begint pas op 3 juli aan het nieuwe seizoen en ik hoop dat er voor die datum een beslissing wordt genomen omtrent een uitleenbeurt. Ik hoop binnen één of twee jaar mij te kunnen tonen bij Watford en ik heb nu nood aan een seizoen waar ik helemaal top ben."



"Ik wil de voorbereiding met mijn ploeg aanvatten en dat is iets wat ik nog maar amper heb meegemaakt als prof", besluit hij in La Dernière Heure. Enkele Nederlandse ploegen willen de aanvaller alvast huren. Het is echter niet bekend welke Eredivisionisten dit dan zijn.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.