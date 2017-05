'Kampioenenploeg meldt zich opnieuw bij Vitesse voor sterkhouder'

Volgens Black Toe TV is Mavelous Nakamba opnieuw in beeld bij RSCA Anderlecht. De Zimbabwaanse middenvelder werd in de twee voorbije transferperiodes al gelinkt aan de Belgische kampioen.



Hij besloot toen telkens om bij Vitesse te blijven, met wie hij afgelopen seizoen de Nederlandse beker pakte. Ook Galatasaray, Everton en VfL Wolfsburg zouden een oogje hebben laten vallen.



Of Anderlecht na de komst van Sven Kums (oud-sc Heerenveen) nog wel een extra middenvelder nodig heeft, valt te betwijfelen. Mogelijk ziet RSCA in Nakamba slechts een alternatief voor als topspeler Leander Dendoncker vertrekt. De transfersom voor Nakamba zou zo'n anderhalf miljoen euro bedragen.





SPORT | Everton, Galatasaray, Anderlecht And Wolfsburg Target Marvelous Nakamba After Dutch Cup Winhttps://t.co/r2fD7gURF5 pic.twitter.com/2BoIJJ7b6O — Blacktoe TV (@BlacktoeTV) 31 mei 2017

