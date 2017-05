"Elke topclub in Nederland zou hem moeten willen hebben"

Alles wijst erop dat Feyenoord momenteel koploper is in de race om Sofyan Amrabat, maar ook RSC Anderlecht en Watford worden gelinkt aan de FC Utrecht-sterkhouder.



En dat is niet gek, zo meent Mark Wotte. "Elke topclub in Nederland, België of ergens anders zou Amrabat moeten willen hebben", zegt de bondscoach van het Marokkaanse beloftenelftal bij RTV Rijnmond.



"Hij is van onschatbare geweest voor FC Utrecht en voor Marokko Onder-23. Hij speelt altijd voor het teambelang, is fysiek sterk en heeft een uitstekende mentaliteit." Moeten PSV en Ajax alsnog proberen toe te gaan slaan in de Domstad? Amrabat werd alvast volgens wilde geruchten gespot in Rotterdam, maar hijzelf ontkende vervolgens ieder contact met Feyenoord.





Sofyan Amrabat: "Feyenoord heeft zich nog niet gemeld. Niet bij de club en niet bij mij of mijn management." (NOS) — FR1908Nieuws (@FR1908Nieuws) 31 mei 2017