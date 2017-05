'FC Twente: opvolger Ünal wordt Franse spits van Man City'

FC Twente lijkt er niet in te gaan slagen om Enes Ünal ook voor komend seizoen te huren van Manchester City. De talentvolle Turk kan immers ook bij grotere clubs aan de slag, zowel op huurbasis als permanent.



Voor de opvolging van topschutter Ünal keek Twente al naar NAC Breda-revelatie Cyriel Dessers, maar hij is nu hard op weg naar FC Utrecht. Directeur Jan van Halst besluit daarom verder te kijken, en richt de pijlen op 'partner' Manchester City. De club waar Ünal het afgelopen jaar dus al tijdelijk van werd overgenomen.



Nu zou het gaan om Thierry Ambrose. Ambrose is een twintigjarige spits die in 2013 door The Citizens werd weggekaapt uit zijn geboorteland Frankrijk (AJ Auxerre). Hij speelde dit voetbaljaar 8 duels voor het -23 team van de Engelsen, waarin hij tot vijf doelpunten kwam.



Overigens zou ook NAC, dat net als Twente nauwe banden met City heeft, azen op Ambrose. "Een nieuwe Ünal, die kennen we al", reageerde directeur Hans Smulders van de promovendus. "Dat zal je volgend seizoen wel zien." Hij lijkt hiermee dus ook op Ambrose te doelen..





Bonne vacances tout le monde 🇫🇷

Good holidays everyone 🇬🇧

Buenas vacaciones a todos 🇪🇸 😘 #manchester pic.twitter.com/NH4akZygi5 — ambroseT68 (@thierryambrose) 27 mei 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.