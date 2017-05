Na ontsnapping aan degradatie nog meer topnieuws voor Jonker

Door zowel uit als thuis met 1-0 te winnen van Eintracht Braunschweig, in de nacompetitie, werd degradatie ter nauwer nood ontlopen door het grote VfL Wolfsburg. Geweldig nieuws voor trainer Andries Jonker, natuurlijk.



Zijn beloning lijkt nu een nieuw contract te worden. "Ik ben met Wolfsburg overeengekomen dat ik trainer blijf", reageert Jonker, die in februari werd aangesteld door de groenhemden, bij Kicker.



De oud-trainer van onder meer Willem II weigert echter om mee te gaan in de feestvreugde. "Ik ben blij en opgelucht. Ik begrijp de opluchting bij de spelers en de fans, maar dit was het minste dat we konden doen. Ik zie geen reden om te juichen." In de reguliere competitie eindigde Wolfsburg, met onder meer Riechedly Bazoer en Jeffrey Bruma in de gelederen, als zestiende.