Forse kritiek op AZ-trainer Van den Brom: "Is hem aan te rekenen"

AZ verloor uiteindelijk de finaleronde van de play-offs om Europees voetbal van FC Utrecht. Het seizoen eindigt dus in een flinke domper, nadat eerder ook al de bekerfinale werd verloren.



Oud-speler Arnold Bruggink vindt dat trainer John van den Brom er meer uit had kunnen halen. Daarbij wordt vooral gewezen naar het feit dat hij het hele seizoen lang bleef puzzelen in zijn basisformatie. Wout Weghorst en Fred Friday rouleerden bijvoorbeeld regelmatig als spits.



Mede-analist Kenneth Perez reageert door juist te stellen dat Van den Brom er wél het maximale uit heeft gehaald. "Want ik vind dat AZ helemaal niet zulke goede spelers heeft.."





