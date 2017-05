OFFICIEEL: Arsenal neemt beslissing over toekomst Wenger

Arsenal eindigde in de Premier League dit seizoen op een teleurstellende vijfde plaats, wat veel supporters ertoe aanzette om het ontslag van Arsène Wenger te schreeuwen. 'Wenger Out' was de voorbije maanden een prominente slogan, maar het is uiteindelijk 'Wenger In' geworden.



Nadat de Britse media het nieuws dinsdag al meldden, is Arsenal nu ook met de officiële bevestiging gekomen dat Wenger zijn contract verlengd heeft. De 67-jarige Fransman blijft nog twee jaar langer bij de club.



"Onze ambitie is om de Premier League en andere grote Europese prijzen te winnen. We zullen niet rusten voor dat gebeurd is. Arsène is de man die ons daarbij het beste kan helpen", reageert hoofdaandeelhouder Stan Kroenke.





We can confirm that the club has agreed a new contract with Arsène Wenger https://t.co/YZcmNufFrS — Arsenal FC (@Arsenal) May 31, 2017