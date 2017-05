Klopp lyrisch over Nederlandse assistent: 'Perfect voor ons'

Liverpool-manager Jürgen Klopp is dolblij met zijn Nederlandse assistent Pepijn Lijnders. De Duitse manager is op de clubwebsite van Liverpool vol lof over de Nederlander.



"Ik kon me niet voorstellen dat ik nog een assistent nodig had, maar nu kan ik me geen leven meer zonder Pepijn voorstellen", begint Klopp. "Ik houd van zijn humeur, zijn houding en hoe slim hij is, maar toch enorm open staat om te leren. Hij is perfect voor ons, ook omdat hij vloeiend Engels spreekt."



Klopp verwacht dat Lijnders in de toekomst ook op eigen benen gaat staan. "Dat weet ik honderd procent zeker. Geen twijfel over mogelijk. Maar hij is slim genoeg om te denken: Dit is niet het moment, zelfs terwijl er genoeg jongere hoofdtrainers zijn in de voetbalwereld."