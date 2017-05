TRANSFERUURTJE: Lens, Van Persie, Sánchez, Van Hyfte, Rekik

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:



De aankomende transfer van aanvaller Jeremain Lens is een hot item in Turkije. In het afgelopen seizoen speelde de Nederlander nog voor Fenerbahçe, maar dat heeft niet genoeg geld om de spits los te weken bij Sunderland. Het medium Sporx heeft nu een dikke, vette hint voorbij zien komen op de Instagram-account van de voetballer.







In Kerkrade is een uitgaande transfer op komst. Tom van Hyfte mag Roda JC verlaten en dat is best opvallend, aangezien de 31-jarige middenvelder al drie jaar lang een basisspeler is. Drie Belgische clubs willen hem alvast aantrekken. Dat meldt het Belgische medium Het Nieuwsblad woensdagochtend. Beerschot AC, KVC Westerlo en Oud-Heverlee Leuven willen het voormalig jeugdproduct van RSC Anderlecht aan zich binden.



Buitenland:



Het is inmiddels wel algemeen bekend dat FC Barcelona in de aankomende zomer op zoek gaat naar defensieve versterkingen. Wat dat betreft wordt verdediger Davinson Sánchez al een hele lange tijd genoemd in Catalonië, maar het is ook mogelijk dat Barça de selectiespeler van Ajax aan zich voorbij laat gaan. Volgens het medium UOL ESPORTE is er namelijk wat onenigheid ontstaan binnen de technische leiding van Barça. Sánchez wil naar verluidt graag naar Catalonië verhuizen, maar hij moet wel ongeveer 25 miljoen euro kosten. Yerry Mina van de Braziliaanse ploeg Palmeiras vormt een goedkopere optie: deze Colombiaan gaat in de toekomst überhaupt al naar Barcelona, maar mogelijk gaat de grootmacht nu voor een versnelde transfer.



Het lijkt wel zeker te zijn dat spits Robin van Persie in de aankomende zomer gaat vertrekken bij zijn werkgever Fenerbahçe. Zijn bestemming is echter nog onduidelijk. De Oranje-topscorer aller tijden wordt al even in verband gebracht met Feyenoord, maar ook het Italiaanse AC Milan maakt klaarblijkelijk kans. Het medium Sporx weet op woensdagmorgen te melden dat de vrouw van Van Persie, Bouchra, gevraagd heeft om een transfer naar Milaan.







Karim Rekik werd de afgelopen maanden regelmatig in verband gebracht met een terugkeer bij PSV, maar daar lijkt het niet van te komen. De centrumverdediger van Olympique Marseille lijkt namelijk op weg te zijn naar de Bundesliga. Volgens B.Z. ziet Hertha BSC in Rekik de ideale vervanger van John Brooks.



De Zweedse centrumspits John Guidetti heeft een zeer wisselvallig seizoen achter de rug bij Celta de Vigo. De oud-Feyenoorder speelde best een aantal wedstrijden voor zijn werkgever, maar wist niet altijd te overtuigen. In Spanje weet men nu dat Celta afscheid gaat nemen van de aanvaller. In het afgelopen seizoen maakte Guidetti negen doelpunten en leverde hij zeven assists af, maar ook stond hij vaak naast het basiselftal.

