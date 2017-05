Groningen-middenvelder maakt indruk: 'Kan vaste waarde worden'

FC Groningen-middenvelder Ajdin Hrustic is door de Australische bondscoach Ange Postecoglou bij de selectie gehaald voor het WK-kwalificatieduel met Saudi-Arabië van volgende week en de daaropvolgende Confederations Cup.



"Ajdin is een van de spelers die de potentie lijkt te hebben om in de toekomst een vaste waarde in de Australische ploeg te worden", zei Postecoglou volgens het Algemeen Dagblad bij de presentatie van zijn selectie, waarin ook plaats is voor voormalig Zwollenaar Trent Sainsbury. De 'Socceroos' spelen op 8 juni de belangrijke kwalificatiewedstrijd tegen het door Bert van Marwijk getrainde Saudi-Arabië. Hrustic kwam het afgelopen seizoen in vijf competitieduels in actie voor de Groningers. Daarin scoorde hij eenmaal.



Hrustic was ook in beeld bij de nationale ploeg van Bosnië en Herzegovina, het geboorteland van zijn vader.