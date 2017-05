Overmars wijst naar Leicester: dan sla je de plank mis

Het seizoen 2015-2016 was ongelooflijk mooi voor het Engelse Leicester City, dat zeer verrassend kampioen werd in de Premier League. Vervolgens deelden de Foxes miljoenencontracten uit, maar ging het voetbal tegenvallen. Directeur spelerszaken Marc Overmars wil dat koste wat kost voorkomen bij Ajax.



In gesprek met Voetbal International zegt hij: "We willen graag de kern bij elkaar houden, maar hoe doe je dat? Leicester City is een goed voorbeeld. Die wilden dat na het kampioenschap ook. Allerlei spelers kregen driedubbele contracten, er kwam namelijk ook zoveel geld van de Champions League binnen. Met die groep zouden ze zeker aanhaken bij de top van Engeland. Dat is niet gelukt, daar is het fout gegaan, zelfs met dreigende degradatie."



Overmars gaat verder: "Ze hadden dus én geen succes én hebben verzuimd voor meer dan honderd miljoen aan transfergeld binnen te halen. Dan sla je de plank mis. Het is dus niet zo makkelijk te denken: we houden de groep bij elkaar en door. Daar komt nog bij dat je als Nederlandse club financieel niet kunt opboksen tegen het buitenland."