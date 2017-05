'Ajax krijgt te maken met twee vertrekkers'

De Eredivisie-topclub Ajax had in het afgelopen seizoen al te maken met een aantal spelers die afhaakten, waaronder bijvoorbeeld de middenvelders Riechedly Bazoer en Nemanja Gudelj en aanvaller Anwar El Ghazi. Voetbal International schrijft op woensdagmorgen dat de kans groot is dat Jaïro Riedewald en Kenny Tete de volgenden zijn.



Het blad meldt: "Bosz gaf de voorkeur aan Joël Veltman op de positie van rechtsback, waardoor Tete langdurig hele wedstrijden moest toekijken. Hij geniet het vertrouwen van de achterban, maar ziet weinig perspectief. Ondanks een doorlopend contract tot medio 2018, is de kans groot dat Tete deze zomer Ajax zal verlaten. Een vertrek van Riedewald is ook waarschijnlijk. Begin september noemde Bosz het talent nog de enige controlerende middenvelder in zijn selectie, maar hij had die woorden nog niet uitgesproken of Lasse Schöne manifesteerde zich op die plek. Sindsdien is Riedewald niet langer meer een basiskracht en wordt hij vooral als verdediger ingezet."



Tete beschikt nog over een verbintenis tot medio 2018 bij Ajax en zal in de zomer dus verkocht moeten worden. Riedewald ligt nog vast tot medio 2020 en werd een aantal maanden geleden nog aan zijn contract gehouden, na een bod van het Duitse VfL Wolfsburg.