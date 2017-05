Arsenal legt toptalent uit België vast

Arsene Wenger heeft officieel nog niet eens bijgetekend, maar hij heeft al wel weer een nieuw groeibriljant vastgelegd. Arsenal gaat namelijk een kleine tien miljoen euro neerleggen voor Henry Onyekuru.



De negentienjarige aanvaller staat momenteel nog onder contract in België voor Eupen. Ondanks zijn jonge leeftijd is de Nigeriaan al onderdeel van de nationale ploeg. Daardoor is hij momenteel in Parijs voor een duel met Togo.



Dit seizoen was Onyekuru goed voor liefst 23 doelpunten, waardoor in de winterstop Celtic al een bod deed. Dat wees Eupen nog af, maar Arsenal kan nu niet geweigerd worden. Everton, Southampton, Crystal Palace, West Brom en West Ham zouden hem ook hebben gevolgd.