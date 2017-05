Slecht nieuws voor Krul; Benitez heeft andere keeper op het oog

Tim Krul lijkt bij Newcastle United niet meer te hoeven rekenen op een rol als eerste keeper. Bij de rentree in de Premier League zou hij weer onder de lat moeten staan, maar Rafael Benitez heeft andere plannen.



De Spanjaard is zoals vaker zijn netwerk aan het afwerken en wil opnieuw in zee gaan met Pepe Reina. De Spaanse goalie speelde al onder Benitez bij zowel Liverpool als Napoli.



The Northern Echo meldt nu dat het contract in Italië afgekocht zou kunnen worden. Reina kost dan vijf miljoen euro. De 34-jarige goalie zou volgens Benitez behalve een goede keeper ook erg belangrijk zijn in de kleedkamer. Het contract van Krul loopt nog tot de zomer van 2018.