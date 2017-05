Plan Bosz met Ziyech komt uit: "Positief verrast over de arbeid"

Peter Bosz is positief verrast over Hakim Ziyech. De middenvelder kwam begin van het seizoen over van FC Twente en werd uiteindelijk de belangrijke schakel van Ajax.



"Ik weet nog dat Marc Overmars mij belde en zei: Hakim is nu op het stadion. Ik zei toen: ik woon vlakbij dus ik kom er meteen aan. Want ik wilde graag met hem praten. Toen heb ik daar een uitgebreid gesprek met hem gehad, want wij hadden binnen de staf natuurlijk al over hem gesproken. Ik heb hem toen aangegeven dat wij hem als middenvelder zien en niet zoals bij FC Twente als rechterspits. Alleen wel dat ik hem in het begin op die positie zou gebruiken omdat hij natuurlijk ook moest wennen aan zijn medespelers en wij aan hem."



Hij vervolgt tegenover FOX Sports. "Dat was iets totaal anders dan bij FC Twente. Ik wist dat hij het in z'n mars had. Hij heeft mij wel positief verrast in hoe snel hij zaken is gaan oppakken. Met name ook in zijn arbeid."