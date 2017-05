PSV-aanvaller naar AS Monaco? Management weet van niets

PSV hoeft voorlopig nog niet te vrezen dat Gaston Pereiro spoedig gaat vertrekken. De aanvaller werd genoemd bij AS Monaco, maar dit blijkt niet waar te zijn.



Dit meldt het Eindhovens Dagblad na te hebben geïnformeerd bij het management. Daar is nog geen enkel belletje binnengekomen van de Franse kampioen. Met flink wat vertrekkende huurlingen staat Pereiro voorlopig ingetekend om in het elftal van Phillip Cocu te staan.





Even gevraagd nog naar vermeende interesse van AS Monaco in Gastón Pereiro, maar het management van de #PSV'er weet nergens van. — Rik Elfrink (@RikElfrink) May 30, 2017