Weinig vertrouwen bij Van Breukelen: "Klein wondertje nodig"

Hans van Breukelen heeft zich uitgesproken over de aanstaande duels van het Nederlands Elftal. De beleidsbepaler heeft alle hoop gevestigd op Dick Advocaat, al verwacht hij eigenlijk niet dat het WK gehaald wordt.



"In woorden is het simpel. We moeten vier keer winnen en als je dan gelijkspeelt tegen Frankrijk heb je een goede kans", vertelt Van Breukelen in gesprek met NUsport. "Maar we staan er natuurlijk beroerd voor, dus hebben we een klein wondertje nodig. De spanning staat erop."



"Advocaat kan het niet alleen en de spelers kunnen het ook niet alleen. Hopelijk kunnen Dick en de spelers een sfeer creëren waardoor we weer in de winning mood komen." Voorlopig is Advocaat er nog niet en moet Fred Grim de kar trekken. "Grim en Advocaat hebben dagelijks contact. De selectie heeft Dick in overleg met zijn assistenten bepaald en ook de wijze waarop we gaan spelen tegen Marokko en Ivoorkust."