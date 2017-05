"Zou liegen dat het helemaal goed zit tussen mij en Ziyech"

Bondscoach Herve Renard wil zo min mogelijk woorden vuil maken aan Hakim Ziyech. Hij wil zich bezig houden met de andere 26 spelers bij Marokko. Toch kreeg hij veel vragen.



"Voetbaltechnisch heb ik geen probleem met Ziyech. Ik heb zelf de beslissing genomen om hem op te roepen, want hij verdient het om hier te zijn. Ziyech speelde onlangs enkele goede wedstrijden. Daarom hebben we besloten om hem te bellen", aldus Renard op de persconferentie volgens AD/Sportwereld.



Waarom Ziyech bedankt heeft? "Dat moeten jullie aan hem vragen. Ik wil hem ook niet dwingen, want je aansluiten bij de nationale ploeg moet met plezier gebeuren. Ik zou liegen als ik zeg dat het helemaal goed zit tussen ons, maar ik denk dat ook als je van mening met elkaar verschilt je de situatie kan herstellen. Blijkbaar is dit niet de mening van Ziyech. Ik ben een homogene groep aan het vormen. Ik verzoek jullie om hier geen polemiek van te maken, want ik heb 26 andere spelers."