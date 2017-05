Overmars zag topper: "Die moeten we halen, dan geef ik niet op"

Marc Overmars ziet in Frenkie de Jong een belangrijke speler voor de toekomst. De jongeling kwam over van Willem II en speelde al kortstondig mee in de finale van de Europa League.



In Voetbal International haalt Overmars een duel van Oranje onder-16 aan. "Hij stond wissel, maar was toch de enige die me die dag echt opviel. Die ene aanname, het soepele wegdraaien. Dat trekt je en dan weet je genoeg."



"Frenkie de Jong was vijf jaar geleden een mager, klein mannetje, met van die spille-beentjes. Daar keek niemand naar om, maar in één actie raakte hij me. Een aanname, en hij was twee meter weg. Dat is nu nog altijd zijn kwaliteit. Ik geniet daarvan. En als ik het gevoel heb: Die moeten we halen, dan geef ik niet op."