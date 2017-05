Kuyt zegt zelfs jeugdliefde af: "Lijkt me niet verstandig"

Dirk Kuyt heeft echt zijn laatste wedstrijd gespeeld. De aanvaller liet in het verleden nog wel eens weten dat hij wilde afsluiten bij FC Utrecht of zelfs bij jeugdliefde Quick Boys.



Dat laatste gaat niet gebeuren, laat hij weten aan VIDBS. "Ik ben zeer betrokken bij Quick Boys. Mijn eigen drie zoons spelen daar en ik zit in het technisch hart. Ik leef enorm mee."



Spelen in het blauwwit gaat hij niet. "Nee dat lijkt me niet verstandig. Ik denk dat ik een fantastische carrière heb gehad en ik ben bereid de club te helpen waar ik kan. Maar een voetbalcarrière bij Quick Boys zit er in principe niet in."