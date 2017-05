Overmars erkent: "We hebben gewoon te veel betaald voor Neres"

Ajax haalde in de afgelopen transferperiode de Braziliaan David Neres voor maar liefst twaalf miljoen euro. Technisch directeur Marc Overmars beseft dat die transfersom misschien een beetje aan de hoge kant was.



"Het kan, incidenteel een speler voor tien á elf miljoen kopen, maar dat is niet het doel", vertelt de oud-voetballer aan Voetbal International. "De vraag of we niet op een bepaald moment hadden moeten stoppen, was rechtvaardig. Misschien hadden wij moeten zeggen: Het is mooi geweest en klaar."



"We hebben gewoon te veel betaald, dat weten we, in verhouding met andere transfers. Toch zaten we al een jaar achter Neres aan, we zagen in hem een duidelijke versterking. Daar komt bij dat we voor zóveel geld hadden verkocht, dat we ook verder konden gaan dan normaal", aldus Overmars.