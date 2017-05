Southgate: "Ik sluit een terugkeer van Rooney zeker niet uit"

Wayne Rooney is door de Engelse bondscoach Gareth Southgate niet opgeroepen voor de interlands tegen Schotland (10 juni, WK-kwalificatie) en Frankrijk (13 juni, oefen). De oefenmeester sluit een terugkeer van de Manchester United-speler echter niet uit.



"Het is onmogelijk om te zeggen of Rooney nog voor Engeland zal spelen. Dat is afhankelijk van vorm", vertelt de bondscoach aan de BBC. "Ik sluit het zeker niet uit, gezien zijn kwaliteiten en ervaring. We hopen dat hij zijn oude niveau weer gaat halen en een belangrijk onderdeel van de toekomst van de nationale ploeg wordt."



"Ik heb respect voor wat hij heeft bereikt en wil dus niet praten alsof hij tot het verleden behoort. Wayne en zijn mentaliteit kennende zal hij willen bewijzen dat men, ik ook, het verkeerd heeft, Daar is hij capabel genoeg voor", aldus Southgate.