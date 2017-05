'Griezmann stelt Atlético-fans teleur met deze boodschap'

Antoine Griezmann is één van de grote sterren bij Atlético Madrid. De aanvaller maakte ook in het afgelopen seizoen weer grote indruk en dus hopen de fans dat hij ook aankomend seizoen nog in de clubkleuren van Atleti te bewonderen is. De Fransman lijkt voor hen echter slecht nieuws te hebben.



De Spaanse journalist, Antonio Ruiz, heeft in Deportes COPE namelijk laten weten dat de smaakmaker een transferverzoek heeft ingediend bij de Madrileense clubleiding. De kans dat Griezmann in de zomer de overstap maakt naar Manchester United lijkt hierdoor te groeien.



De 26-jarige voetballer was in zijn tijd bij Atlético Madrid goed voor maar liefst 83 doelpunten in 160 wedstrijden. Eerder stond Griezmann onder contract bij Real Sociedad.







