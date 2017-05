'Johan Cruijff Arena krijgt mogelijk toch nog sponsornaam'

Ajax, de Arena en de gemeente Amsterdam houden de mogelijkheid open alsnog een sponsor naast de naam van Johan Cruijff op de Amsterdam Arena te zetten. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit de intentieovereenkomst, die het college van B&W zojuist aan de Amsterdamse gemeenteraad heeft gestuurd.



De belanghebbenden sluiten op voorhand in principe geen sponsors uit. Alleen tabaksfabrikanten komen niet in aanmerking. Wel moeten Ajax en de Arena, als ze in zee willen met een merknaam die 'een aantasting van de reputatie van de persoon Johan Cruijff kan vormen', de erven-Cruijff vooraf op de hoogte stellen.



De gemeenteraad, maar ook de directies en raad van commissarissen van Ajax en de Arena moeten nog wel instemmen met de overeenkomst.