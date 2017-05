Mahrez komt met heel slecht nieuws voor Leicester City

Als het aan Riyad Mahrez ligt, speelt hij aankomend seizoen niet meer in het shirt van Leicester City. De smaakmaker heeft namelijk een transferverzoek ingediend bij de Premier League-kampioen van het seizoen 2015/16.



Vanuit de enorme waardering en respect dat ik koester voor Leicester City, wil ik volledig eerlijk en transparant zijn", laat de 26-jarige voetballer aan Sky Sports. "Daarom heb ik de club verteld dat ik het gevoel heb dat het tijd is voor een nieuwe stap."



"Vorige zomer had ik een goed gesprek met de voorzitter en kwamen we overeen dat ik nog een jaar zou blijven om de club zo goed mogelijk van dienst te zijn in de overgang na het kampioenschap en de toetreding tot de Champions League."



"De relatie die ik heb met de club en de fans is iets wat ik altijd bij me draag en ik hoop dan ook dat zij me zullen begrijpen en mijn beslissing respecteren", aldus Mahrez.