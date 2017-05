Feyenoord-uitblinker heeft prachtig nieuws voor Legioen

Dirk Kuyt is gestopt als profvoetballer en Eljero Elia staat op de drempel van een buitenlandse transfer. De rest van de selectie lijkt grotendeels intact te blijven, zoals ook Nicolai Jörgensen vermoedelijk aan boord blijft.



Jörgensen wist een belangrijk aandeel in het kampioenschap op te eisen en heeft daarmee interesse gewekt. " Ik heb veel geleerd dit jaar, op voetbalgebied en daar buiten", beaamt hij in het Deense Politiken. "Ik heb geleerd hoe ik professional ben in een ander land. Het was echt cool en ik heb ervan genoten."



Genoeg om een tweede seizoen in te gaan. "Ik ben van plan om bij Feyenoord te blijven", aldus de 'erg gelukkige' Feyenoorder. "Ik heb geen haast om te vertrekken, maar het is niet alleen aan mij. Je weet nooit wat er kan gebeuren."



Jörgensen besluit: "Ik ben blij dat we Champions League spelen, dus ik er is geen reden om te vertrekken. Maar als Feyenoord een bod krijgt dat ze niet kunnen weigeren, dan kan ik daar in meegaan."