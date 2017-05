"Staan er beroerd voor, dus een klein wondertje nodig"

Na het EK-echec dreigt het Nederlands elftal ook het WK 2018 in Rusland te moeten missen. Technisch directeur Hans van Breukelen blijft nog geloven in deelname, maar realiseert zich dat het een loodzwaar karwei is.



"In woorden is het simpel. We moeten vier keer winnen en als je dan gelijk speelt tegen Frankrijk dan heb je een goede kans", laat Van Breukelen weten aan NUsport. "Maar we staan er natuurlijk beroerd voor, dus hebben we een klein wondertje nodig. De spanning staat erop."



Oranje stuit na Luxemburg (thuis) nog op Frankrijk (uit), Bulgarije (thuis), Wit-Rusland (uit) en Zweden (thuis). Van Breukelen hoopt onder Dick Advocaat op de ommekeer. "Maar Advocaat kan het niet alleen en de spelers kunnen het ook niet alleen."



De KNVB-directeur hoopt in juni op een gezonde basis voor Oranje. "Hopelijk kunnen Dick en de spelers een sfeer creëren waardoor we weer in de winning mood komen."