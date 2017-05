Kuyt opnieuw gehuldigd: "Nog niet helemaal geland"

Dirk Kuyt schoot Feyenoord op 14 mei naar het kampioenschap. Een dag later genoot de aanvoerder van de volle Coolsingel, maar de feestvreugde is nog niet ten einde. Zo werd hij maandag door Noordwijk in het zonnetje gezet.



"Het is mooi om zoveel waardering te krijgen van een gemeente waar ik pas kort woon", vertelt Kuyt aan Omroep West. "Ik ben natuurlijk een echte Katwijker. Ik fiets regelmatig door de duinen naar voetbalvereniging Quick Boys om naar mijn kinderen te kijken. Op deze manier verbind ik de twee gemeentes een beetje met elkaar."



De Feyenoorder, die in een andere functie verder gaat, maakt zich nu op voor een vakantie naar Aruba. "De afgelopen tijd was ik helemaal gefocust op het voetbal en het winnen van de landstitel met Feyenoord. Nu is het belangrijk dat ik mij even kan terugtrekken met mijn gezin. Dan kan ik echt nagenieten van een fantastisch slot van mijn carrière. Want nu is het allemaal nog niet helemaal geland."