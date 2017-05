Marko Wotte is laaiend enthousiast over FC Utrecht-middenvelder Sofyan Amrabat. De bondscoach van Jong Marokko kan zich goed voorstellen dat Feyenoord in hem geïnteresseerd is.



"Elke topclub zou Amrabat moeten willen hebben", stelt Wotte in gesprek met RTV Rijnmond. "Hij is van onschatbare geweest voor FC Utrecht en voor Marokko -23. Hij speelt altijd voor het teambelang, is fysiek sterk en heeft een uitstekende mentaliteit."



Wotte speurt als bondscoach van Jong Marokko ook in Nederland. Mo El Hankouri van Feyenoord koos helaas voor hem voor een toekomst namens Nederland, maar Faris Hammouti besloot er wel voor te gaan. "En zolang spelers geen officiële kwalificatiewedstrijd voor de A-selectie van het Nederlands elftal hebben gespeeld kunnen ze nog wisselen", stelt hij vast.