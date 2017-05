City-eigenaar: "Natuurlijk blijft hij in Manchester"

Trainer Josep Guardiola en aanvaller Sergio Agüero liggen elkaar niet altijd even goed, dat werd in het afgelopen seizoen wel duidelijk bij Manchester City. Er waren vervolgens vrij veel transfergeruchtjes te lezen over de international van Argentinië, maar de president van City, Khaldoon al-Mubarak, stelt dat Agüero blijft waar hij is.



Voetbal International citeert Al-Mubarak: "Natuurlijk blijft Agüero, daar is nooit twijfel over geweest. Ik heb daar veel over gelezen, maar het is niets minder dan speculatie. Het is bizar. Sergio Agüero is een van de beste spelers ter wereld, terwijl wij een team zijn dat elke competitie waaraan het deelneemt wil winnen. Dan is het een must om spelers als Agüero te hebben."



City won geen prijs, maar weet zich wel verzekerd van Champions League-voetbal. "Onder normale omstandigheden is het heel teleurstellend om het seizoen af te sluiten zonder prijs. Ik ben over de ontwikkeling van het team echter tevreden. Je kunt heel goed zien welke kant we opgaan, daar heb ik heel veel vertrouwen in. Je hebt al verschillende keren een glimp kunnen zien van welk type voetbal wij kunnen spelen. De resultaten zullen zeker komen."