Officieel: Borussia Dortmund ontslaat trainer

Coach Thomas Tuchel won onlangs nog de DFB Pokal met zijn ploeg Borussia Dortmund, maar op dinsdag is bekendgemaakt dat beide partijen niet langer met elkaar doorgaan. De oefenmeester wendt zich tot zijn Twitter-account om hier nog het een en ander over te zeggen: onder andere dankt hij de fans.



Bij het verlaten van het hotel waar de evaluatie tussen club en trainer plaatsvond, zei Tuchel al tegen BILD: "Je kunt aan de lengte van de evaluatie wel aflezen hoe het is gegaan." Nu weten we dat de oefenmeester zich niet meer hoeft te melden op het trainingscomplex van Borussia Dortmund. Hij krijgt een afkoopsom van maar liefst 2,9 miljoen euro mee.





Ich bin dankbar für zwei schöne, ereignisreiche und aufregende Jahre. Schade, dass es nicht weitergeht. — Thomas Tuchel (@TTuchelofficial) May 30, 2017