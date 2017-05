'Liverpool en Spurs kloppen aan voor Eredivisie-back'

De algemene verwachting is toch wel dat PSV in de aankomende transferzomer flink door gaat selecteren. En dat betekent mede dat er diverse spelers rondlopen in Eindhoven die wel azen op een transfer. Jetro Willems staat in de belangstelling van een aantal Franse clubs, waar Santiago Arias het blijkbaar goed doet in de Premier League.



Het medium AS Colombia meldt namelijk op dinsdagmorgen dat de grootmachten Liverpool en Tottenham Hotspur wel wat voelen voor een dealtje met PSV. De Engelse topclubs zouden hun belangstelling reeds hebben bekendgemaakt, alhoewel we niet weten wat technisch manager Marcel Brands precies voor de verdediger wil ontvangen. Een jaartje geleden werd West Ham United nog in verband gebracht met de international van Colombia, maar die interesse concretiseerde zich nooit helemaal.



De Spurs van de Nederlandse aanvaller Vincent Janssen krijgen mogelijk te maken met het vertrek van back Kyle Walker. Liverpool beschikt in Nathaniel Clyne over een volwaardige vleugelverdediger, maar vermoedelijk ziet trainer Jürgen Klopp Arias als een volwaardige back-up. De Colombiaan heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij een stapje hogerop wel ziet zitten.