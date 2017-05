'FC Utrecht komt met twee vervangers van Haller'

De Franse spits Sébastien Haller heeft in de voorbije seizoen veel betekend voor de Eredivisie-club FC Utrecht. De goalgetter vertrekt echter naar het Duitse Eintracht Frankfurt en dat betekent dat de Domstedelingen op zoek moeten naar een vervanger. Naar verluidt zijn de beleidsbepalers van Utrecht in onderhandeling met twee spelers.



De Eredivisie-subtopper, die zich onlangs ten koste van AZ plaatste voor Europa, hoopt binnen korte termijn de volgende twee aanvallers te presenteren: Cyriel Dessers (NAC Breda) en Sander van de Streek (SC Cambuur). Wat betreft de eerstgenoemde aanvaller verlopen de onderhandelingen zeer voorspoedig. De gesprekken over de transfer van Van de Streek verlopen wat moeizamer, maar Utrecht heeft goede hoop dat ook hij naar de Galgenwaard komt.



Aanvoerder Willem Janssen reageert ten overstaan van De Telegraaf: "Ik heb er veel vertrouwen in dat we weer met een goede selectie het seizoen in kunnen gaan. Het voordeel is dat we nu al weten dat Sébastien Haller vertrekt en dat de club daarvoor alweer een opvolger op het oog heeft. Vorig seizoen raakten we pas in de laatste week van de deadline een aantal spelers kwijt."