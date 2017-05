'Nouri wilde niet eens praten over Marokko'

Hakim Ziyech werd opgeroepen voor het Nederlands elftal door bondscoach Guus Hiddink, maar voelde zich even later gepiepeld door Danny Blind en koos voor het nationale elftal van Marokko. Ook Abdelhak Nouri had voor dat laatste kunnen kiezen, maar stond daar klaarblijkelijk totaal niet voor open.



Mark Wotte is momenteel de trainer van Jong Marokko en in gesprek met NRX Next vertelt hij eerst over de situatie van Ziyech, die ruzie heeft met de bondscoach van het Marokkaanse team, Hervé Renard. "Dat is iets tussen die twee. Daar bemoei ik me niet mee. Mijn mening is ook niet gevraagd. Eén ding staat vast: Ziyech heeft het Marokkaanse shirt gedragen. Hij kan nooit meer voor Nederland spelen."



De Nederlandse oefenmeester zegt dat het lastig is om spelers over te halen om te kiezen voor Marokko. "Als bondscoach van Jong Marokko had ik Nouri er natuurlijk graag bij gehad, maar ik kwam niet eens met hem in gesprek. Je moet het sowieso altijd proberen. Anders krijg je later het verwijt dat Marokko nooit naar hem om heeft gekeken."