'Lens vraagt te veel geld, streep door transfer'

Het lijkt er sterk op dat Jeremain Lens een optie minder heeft met betrekking tot zijn toekomst als profvoetballer. De Turkse media schrijven namelijk op dinsdagmorgen dat Fenerbahçe definitief is afgehaakt, door de looneisen van de Oranje-international. Hij zou gewoonweg te veel geld vragen voor de ploeg uit Istanbul.



Naar verluidt wil Lens minstens 3,3 miljoen euro per jaar toucheren en dat wil Fenerbahçe gewoonweg niet betalen. Besiktas is wel in staat om te voldoen aan de eisen van de Nederlander, maar hikt juist weer tegen de transferprijs aan die Sunderland vastgesteld heeft voor zijn contractspeler. Feyenoord is een andere gegadigde en volgens de laatste berichten zijn de Rotterdammers er zo goed als uit met de Black Cats.



Klopt het bovenstaande bericht echter, dan wordt het voor technisch manager Martin van Geel wel heel erg moeilijk om Lens naar de Rotterdamse Kuip te halen. Aan het gewenste jaarloon van de vleugelspits, 3,3 miljoen euro dus, kan Feyenoord natuurlijk niet voldoen. Toch heeft het kamp van de Oranje-speler een gesprek gevoerd met de landskampioen van de Eredivisie. Nu ligt de bal bij Lens.